Unbekannte sprengen Geldautomaten in Oberursel

Unbekannte haben in Oberursel (Hochtaunuskreis) einen Geldautomaten gesprengt. Anwohner hätten in der Nacht zu Mittwoch einen lauten Knall gehört, teilte die Polizei mit. Mehrere Personen flüchteten nach der Sprengung laut Zeugenaussagen mit einem Auto. Ob Geld erbeutet wurde, sei noch unklar. Am betroffenen Gebäude ist den Angaben zufolge kein großer Schaden entstanden.

