Unbekannte sprengen Geldautomaten in Vellmar

Unbekannte haben in der Nacht in Vellmar (Landkreis Kassel) einen Geldautomaten einer Bank gesprengt. Ob sie in der Nacht auf Donnerstag etwas erbeuten konnten, sei noch unklar, sagte ein Sprecher der Polizei. Allerdings habe es einen hohen Sachschaden gegeben. Die Täter - nach ersten Erkenntnissen sollen es zwei gewesen sein - seien anschließend mit einem Auto geflüchtet. Der Sicherheitsdienst der Bank und mehrere Anwohner hatten die Polizei alarmiert. Weitere Details blieben zunächst offen.

