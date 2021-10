Unbekannte stecken Lastwagen in Brand

Unbekannte haben auf einem Parkplatz an der Autobahn 7 bei Lohfelden (Kreis Kassel) einen Lastwagen in Brand gesteckt. In der Nacht zu Freitag hätten andere Lastwagenfahrer durch knallähnliche Geräusche den Brand entdeckt, teilte die Polizei mit. Daraufhin hätten sie den schlafenden Fahrer in seinem Führerhaus geweckt. Der Mann verließ rechtzeitig das Fahrzeug und blieb unverletzt. Ersten Kenntnissen zufolge liegt der Sachschaden am Sattelzug im niedrigen fünfstelligen Bereich. Laut Polizei deuten die Ermittlungen auf eine vorsätzliche Brandstiftung hin. Das Feuer war demnach an der Zugmaschine im Bereich der Sattelkupplung und des Kraftstofftanks ausgebrochen.

