Unbekannte stehlen Bargeld, Smartphones und Flasche Likör

Einbrecher haben in Mönchengladbach Bargeld, Smartphones und eine Flasche Likör aus einer Wohnung gestohlen. Die Unbekannten waren durch eine offene Eingangstür am Samstagvormittag ins Haus gelangt und hebelten anschließend die Wohnungstür auf, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Einbrecher nahmen neben Bargeld im vierstelligen Bereich auch zwei Smartphones und einen Anislikör mit. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

