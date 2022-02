Unbekannte stürzen Grabsteine um

Unbekannte haben in Besigheim (Kreis Ludwigsburg) Grabsteine umgeworfen. Es enstand ein Schaden von etwa 4000 Euro, teilte die Polizei am Dienstag mit. Den Angaben von Dienstag nach traten die Täter am vergangenen Wochenende mutmaßlich mit den Füßen gegen die Grabsteine auf dem nicht mehr genutzten Friedhof. Acht stürzten um, zwei waren gelockert.

