Unbekannte werfen Stein von Brücke auf B32

Zwei Unbekannte haben auf der B32 einen Stein von einer Brücke auf ein fahrendes Auto geworfen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, passierte eine 23-jährige Autofahrerin eine Brücke in Bad Saugaul (Landkreis Sigmaringen), als ein Stein am Freitag ihre Frontscheibe traf und beschädigte.

