Unbekannte zerstören Tramscheibe in Berlin-Marzahn

Unbekannte haben eine fahrende Straßenbahn in Berlin-Marzahn mit einer Flasche beworfen und dabei beschädigt. An der Haltestelle Springpfuhl sei am Samstagabend aus einer Gruppe von vier Männern heraus eine Bierflasche gegen die Scheibe einer einfahrenden Tram geflogen, teilte die Polizei mit. Das Sicherheitsglas der Scheibe im ersten Waggon sei dabei gesprungen. Nach den Angaben vom Sonntag blieben der 51-jährige Fahrer und die Fahrgäste unverletzt. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zur Identität der Täter lagen zunächst keine näheren Erkenntnisse vor.

