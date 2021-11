Unbekannte zünden Flüssigkeit vor Gesundheitsamt an

Unbekannte haben auf das Gesundheitsamt in Altenkirchen (Westerwaldkreis) einen Brandanschlag verübt. Menschen kamen nach Angaben der Polizei nicht zu Schaden. Der Eingangsbereich des Gebäudes mit Glastür, Fassade und Überdachung sei zerstört. Der Staatsschutz sei eingeschaltet worden, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Erkenntnisse zu den Tätern gebe es nicht. Die Ermittler gehen davon aus, dass der oder die Unbekannten eine brennbare Flüssigkeit vor dem Gebäude ausgossen und anzündeten. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 10.000 Euro. Die Tat ereignete sich in der Nacht von Freitag auf Samstag.

Gegen zwei Uhr morgens hätten Zeugen ein Feuer vor dem Haus bemerkt, in dem das Gesundheitsamt des Kreises Altenkirchen seinen Sitz hat. Die Feuerwehr brachte die Flammen schnell unter Kontrolle. Durch die Hitze des Feuers platzten die Glasscheiben der Eingangstür, Teile der Fassade verrußten. Nach Angaben der Kreisverwaltungen sind außerdem mehrere Büros aufgrund von Rußschäden nicht mehr nutzbar. Dies schränke die Arbeitsmöglichkeiten des Amts ein.