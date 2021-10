Unbekannte zünden Gebrauchtwagen an: Polizei sucht Zeugen

Nach dem Brand von acht Gebrauchtwagen auf einem Firmengelände in Witten geht die Polizei von Brandstiftung aus. Der Schaden an den vorübergehend nicht zugelassenen Fahrzeugen liege bei rund 100.000 Euro, teilten die Ermittler am Donnerstag mit. Die Autos wurden demnach am Mittwochabend zwischen 21.30 Uhr und 22 Uhr angesteckt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

