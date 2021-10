Unbekannter belästigt Frau: Passanten schreiten ein

Ein Ehepaar, das ohne es zu wissen Zeuge eines sexuellen Übergriffs wurde, hat eine Frau vor einem unbekannten Mann gerettet. Mutmaßlich sei dadurch Schlimmeres verhindert worden, teilte die Polizei am Mittwoch über den Vorfall vom 17. Oktober in Troisdorf (Rhein-Sieg-Kreis) mit. Auf dem Heimweg von einer Feier hatten die Passanten ein vermeintliches Pärchen in einer Auseinandersetzung bemerkt und waren auf die Streitenden zugegangen. Während der Mann sie überfreundlich begrüßt habe, sei die Frau verschwunden.

Das Ehepaar traf die verängstigte Frau hinter der nächsten Häuserecke wieder. Die 54-Jährige habe berichtet, von dem ihr unbekannten Mann auf dem Nachhauseweg von einer Kneipe belästigt worden zu sein. Er habe versucht sie in ein Gespräch zu verwickeln, sie an sich gezogen, geküsst und versucht, sie in sexueller Absicht anzufassen, hieß es weiter. Als das Ehepaar vorbeikam, habe sie davonlaufen können.

Das Ehepaar brachte die Frau nach Hause. Die Polizei wollte die Frau zunächst nicht verständigen, brachte den Vorfall aber dann doch nach einigen Tagen zur Anzeige. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Tatverdächtigen machen können.