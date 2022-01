Unbekannter flüchtet nach Unfall am Autobahndreieck Barnim

Ein Unbekannter ist am Autobahndreieck Barnim mit dem Auto gegen die Mittelleitplanke gefahren und dann geflüchtet. Wie die Polizei in Frankfurt (Oder) am Donnerstag mitteilte, fahndeten Beamte erfolglos mit Hubschrauber und Hunden nach dem Mann. Er war demnach am Mittwochabend auf der Autobahn 11 aus Richtung Prenzlau gekommen, hatte sich am Dreieck Barnim in Richtung Hamburg eingeordnet und in einer Kurve aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über den Wagen verloren. Als ihm andere Verkehrsteilnehmer zu Hilfe eilen wollten, sei er aus seinem Auto gesprungen und über ein Feld davon gelaufen, hieß es. Der Unfallwagen war nicht mehr fahrbereit.

