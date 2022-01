Unbekannter ruft rechtsextreme Parolen in Halle

Ein bislang unbekannter Mann hat am Sonntagabend vor einem Imbiss in Halle-Neustadt mehrmals rechtsextreme Parolen gerufen. Mehrere Menschen hätten den Mann aufgefordert, dies zu unterlassen, teilte die Polizei am Montag mit. Daraufhin habe der Unbekannte einem 31-Jährigen ins Gesicht geschlagen und sei im Anschluss geflohen. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

