Unbekannter verschickt in Leipzig Drogen mit der Post

Ein Unbekannter hat in Leipzig Drogen mit der Post verschickt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte ein Paketzusteller am Dienstag im Stadtteil Möckern mehrere Postboxen geleert und deren Inhalt in das Verteilzentrum gebracht. Dort rieselte aus einem Umschlag ein verdächtiges weißes Pulver. Nachdem die Feuerwehr festgestellt hatte, dass es sich um keine unmittelbar gefährliche Substanz handelte, führten Polizisten einen Schnelltest auf Drogen durch. Dieser reagierte positiv auf Amphetamine. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts auf unerlaubten Handel mit Betäubungsmitteln.

Ein Unbekannter hat in Leipzig Drogen mit der Post verschickt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte ein Paketzusteller am Dienstag im Stadtteil Möckern mehrere Postboxen geleert und deren Inhalt in das Verteilzentrum gebracht. Dort rieselte aus einem Umschlag ein verdächtiges weißes Pulver. Nachdem die Feuerwehr festgestellt hatte, dass es sich um keine unmittelbar gefährliche Substanz handelte, führten Polizisten einen Schnelltest auf Drogen durch. Dieser reagierte positiv auf Amphetamine. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts auf unerlaubten Handel mit Betäubungsmitteln.