Ein 76-Jähriger hat in Waldsolms im Lahn-Dill-Kreis seine Frau beim Rangieren mit dem Auto erfasst und schwer verletzt. Die 70-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Sie hatte der Polizei zufolge ihren Mann am Mittwochnachmittag beim Rückwärtsfahren in einem Unterstand vor einer Garage eingewiesen. Die Beamten gehen davon aus, dass der Mann bei dem Rangiermanöver gegen eine Hauswand stieß und daraufhin Brems- und Gaspedal verwechselte. Der Wagen setzte ruckartig zurück und erfasste die Frau, die hinter dem Auto stand. Der Mann erlitt laut Polizei einen Schock.