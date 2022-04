Ein Mann ist in Düsseldorf zwischen einer Straßenbahn und einem Bahnsteig eingeklemmt und verletzt worden. Die Feuerwehr befreite am späten Sonntagabend das eingeklemmte Bein des Mannes an der Straßenbahnhaltestelle Rather Waldstation, wie die Polizei in der Nacht zu Montag mitteilte. Der Verletzte kam in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kam. Der Fahrer der Rheinbahn wurde vor Ort betreut.

