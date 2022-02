Unfall: Paar in Moers schwer verletzt: Mann in Lebensgefahr

Bei einem Verkehrsunfall in Moers ist am Mittwoch ein altes Ehepaar schwer verletzt worden. Der Mann schwebt in Lebensgefahr. Nach Polizeiangaben bog ein 29 Jahre alter Autofahrer aus Krefeld in eine Straße ab. Dabei achtete er den Angaben zufolge nicht auf das Ehepaar, das die Straße bei Grün überquerte, und fuhr den 84 Jahre alten Mann und seine 83 Jahre alte Frau an. Der Mann kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus in Duisburg, die Frau wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus in Moers gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt.

