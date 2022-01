Unfall: Zwei Polizisten und eine Frau verletzt

Bei einem Frontalzusammenstoß eines Autos mit einem Streifenwagen sind in Ennepetal (Ennepe-Ruhr-Kreis) zwei Polizisten und eine Frau verletzt worden. Die Beamten wollten die Frau am Donnerstagabend kontrollieren, als es zum Zusammenstoß kam, wie ein Polizeisprecher auf dpa-Nachfrage sagte. Nach dem Unfall habe sich herausgestellt, dass die 57 Jahre alte Frau alkoholisiert gewesen sei. Ihr Führerschein wurde sichergestellt. Die drei Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht.

