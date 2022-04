Eine 82-Jährige ist im Landkreis Traunstein von einem heranfahrenden Zug erfasst worden und gestorben. Die Frau sei noch an der Unfallstelle am Donnerstagnachmittag ihren schweren Verletzungen erlegen, wie die Polizei mitteilte. Laut den Beamten wollte die Frau mit ihrem Fahrrad in Altenmarkt an der Alz den Bahnübergang überqueren, dabei übersah sie einen von rechts aus Richtung Traunreut kommenden Regionalzug. Trotz einer eingeleiteten Notfallbremsung konnte der Zusammenstoß nicht mehr verhindert werden. Die Polizei nahm zum genauen Unfallhergang die Ermittlungen auf.