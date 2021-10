Unfall auf A93: Lkw fängt Feuer, Fahrer schwer verletzt

Nach einem schweren Verkehrsunfall war die Autobahn 93 in der Oberpfalz in Fahrrichtung Hof am Mittwoch stundenlang gesperrt. Wie die Polizei mitteilte, war ein Lastwagen aus noch ungeklärter Ursache in einen Sicherungsanhänger gekracht und hatte Feuer gefangen. Der Fahrer wurde dabei schwer verletzt. Weitere Einzelheiten hatte die Polizei zunächst nicht mitgeteilt.

