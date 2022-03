Ein 27-Jähriger ist mit seinem Fahrrad von hinten auf ein bremsendes Auto aufgefahren und dabei schwer verletzt worden. Der 42 Jahre alte Autofahrer hatte wegen eines Hundes gebremst, der auf die Straße lief, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Bisherigen Erkenntnissen zufolge war der Mann am Samstagnachmittag auf der Bahnhofstraße in Richtung Heinersdorfer Straße in Berlin-Pankow unterwegs, als ein vor ihm in die gleiche Richtung fahrender Wagen plötzlich anhielt.

Ein 27-Jähriger ist mit seinem Fahrrad von hinten auf ein bremsendes Auto aufgefahren und dabei schwer verletzt worden. Der 42 Jahre alte Autofahrer hatte wegen eines Hundes gebremst, der auf die Straße lief, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Bisherigen Erkenntnissen zufolge war der Mann am Samstagnachmittag auf der Bahnhofstraße in Richtung Heinersdorfer Straße in Berlin-Pankow unterwegs, als ein vor ihm in die gleiche Richtung fahrender Wagen plötzlich anhielt.

Der 27-Jährige habe sein Fahrrad nicht mehr rechtzeitig bremsen können und fuhr auf das Auto auf. Dabei sei er mit dem Kopf durch die Heckscheibe geschlagen und zu Boden gefallen. Mit schweren Verletzungen am Kopf wurde der junge Mann zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ein Atemalkoholtest bei der 33 Jahre alten Hundehalterin, deren Hund unverletzt blieb, habe einen Wert von über 2 Promille ergeben. Die Polizei ermittelt.