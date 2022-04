Eine 79 Jahre alte Frau ist am Samstag in Nordhausen von einem Auto erfasst worden. Die Frau wollte die Straße überqueren und übersah wohl aufgrund der tiefstehenden Sonne ein sich näherndes Auto, wie die Polizei berichtete. Der 64 Jahre alte Autofahrer konnte demnach nicht mehr rechtzeitig reagieren und erfasste die Frau mit seinem Wagen. Diese wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

