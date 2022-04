In der Nähe von Hamm ist am Montagabend ein Auto nach einem Zusammenstoß mit einem parkenden Wagen umgekippt. Der 51-jährige Fahrer verletzte sich dabei schwer und wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Aus zunächst ungeklärten Gründen sei der Wagen von der Straße abgekommen und auf das andere Auto geprallt. Dabei kippte das Fahrzeug zur Seite.

