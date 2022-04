In der Nacht zum Sonntag ist es auf der B276 in Höhe Biebergemünd-Kassel zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten gekommen. Ein Fahrer habe die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und sei in eine Leitplanke gefahren, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Mann wurde daraufhin von Rettungskräften aus dem Auto befreit. Seine ebenfalls verletzte Beifahrerin hatte das Fahrzeug zuvor verlassen und wurde kurz darauf von den Einsatzkräften gefunden und behandelt. Laut ersten Erkenntnissen der Beamten könnte Alkohol die Ursache für den Unfall gewesen sein. An dem Auto entstand ein Totalschaden in Höhe von 10.000 Euro.

