Beim Zusammenstoß zweier Autos auf der Bundesstraße 92 bei Plauen sind drei Menschen schwer verletzt worden - darunter ein neunjähriger Junge. Er saß in einem Auto, dessen Fahrerin nach links in ein Grundstück abbiegen wollte, wie die Polizei mitteilte. Dabei habe sie am Donnerstagnachmittag einen Wagen übersehen, der sie überholte. Die Autos prallten zusammen. Die Feuerwehr musste die 57-jährige Autofahrerin und den Jungen sowie den 64-jährigen Autofahrer aus den Fahrzeugen bergen. Sie wurden in Kliniken gebracht. Der Unfall passierte zwischen Schöpsdrehe und Steinsdorf (Vogtlandkreis)

