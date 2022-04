Ein betrunkener Mann hat sich in der Nacht zu Montag in Hamm mit seinem Auto überschlagen und musste von der Feuerwehr aus dem Wagen befreit werden. Der 35-Jährige kam mit seinem Wagen von der Straße ab und prallte gegen ein geparktes Fahrzeug, wie die Polizei mitteilte. Das Auto landete auf dem Dach und zog vier weitere Wagen in Mitleidenschaft. Der leicht verletzte Mann kam nach seiner Rettung durch Feuerwehr ins Krankenhaus. Ein erster Alkoholtest bestätigte laut Polizei seine Trunkenheit. Der Autofahrer musste seinen Führerschein abgeben.

