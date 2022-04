Drei Menschen sind bei einem Zusammenstoß von zwei Autos in Celle verletzt worden - zwei von ihnen schwer. Wie die Feuerwehr mitteilte, waren die beiden Fahrzeuge am Freitagnachmittag im Bereich einer Kurve frontal zusammengekracht. Zwei Insassen waren in ihrem Wagen eingeschlossen und wurden von Feuerwehr- und Rettungskräften befreit. Die genaue Unfallursache war bislang unklar. Die Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht.