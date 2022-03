Bei einem Unfall bei Kuchen (Kreis Göppingen) sind zwei Menschen schwer verletzt worden, weil eine Autofahrerin in den Gegenverkehr geraten ist. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, kam die 58-Jährige mit ihrem Auto auf die Gegenfahrbahn und streifte dort zunächst einen Wagen. Anschließend stieß sie frontal mit dem Auto einer 71-Jährigen zusammen. Die beiden Frauen wurden bei dem Unfall am Samstagabend schwer verletzt. Die Bundesstraße war bis Mitternacht in beide Richtungen gesperrt.

