Unfall in Berlin-Gesundbrunnen: zwei Schwerverletzte

Bei einem Unfall in Berlin-Gesundbrunnen sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Ein 52-Jähriger habe am Samstagnachmittag beim Linksabbiegen das Auto der beiden mit seinem Wagen gerammt, teilte die Polizei mit. Demnach brachten Rettungskräfte den 84-jährigen Fahrer und seine gleichaltrige Beifahrerin schwer verletzt in ein Krankenhaus. Der 52-Jährige blieb bei dem Zusammenstoß auf der Brunnenstraße unverletzt. Nach den Angaben vom Sonntag wird zur genauen Unfallursache noch ermittelt. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Mann die Vorfahrt missachtet haben.

