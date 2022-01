Unfall in Logistikzentrum: Mann schwer verletzt

In einem Logistikzentrum in Volkmarsen (Kreis Waldeck-Frankenberg) ist ein Mitarbeiter beim Rangieren eines Zuges schwer verletzt worden. Er wurde zwischen dem Zug und einem Tor eingeklemmt, wie ein Polizeisprecher am Freitag mitteilte. Als der Zug in der Nacht rangiert wurde, habe der Mann auf einem der Waggons gestanden. Durch einen Windstoß fiel ein Tor zu, des der Zug gerade passierte. Der Mitarbeiter wurde eingeklemmt, so ein Polizeisprecher. Es bestehe keine Lebensgefahr.

