Unfall in Werdau: Seniorin schwer verletzt

Beim Zusammenstoß zweier Autos ist in Werdau (Landkreis Zwickau) eine Autofahrerin schwer verletzt worden. Die 82-Jährige war auf der S289 in Richtung Netzschkau unterwegs, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte. Zur Kollision kam es, als ein 36-Jähriger am Dienstagnachmittag mit seinem Auto auf die Straße einbog. Er wurde nur leicht verletzt. Die Seniorin wurde ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrer geben an, bei grün gefahren zu sein. Den Sachschaden schätzte die Polizei auf 30.000 Euro.

