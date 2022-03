Beim Bau der Turnhalle einer Schule in Oberfranken ist ein Kran umgekippt und hat einen Sachschaden von rund 150.000 Euro verursacht. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, wie die Polizei am Freitag mitteilte. In der Halle befanden sich weder Schüler und Lehrer noch Bauarbeiter. Warum der 16 Tonnen schwere Autokran am Donnerstagvormittag an der Grund- und Mittelschule in Litzendorf (Landkreis Bamberg) aus dem Gleichgewicht kam, stand zunächst nicht fest.

Beim Bau der Turnhalle einer Schule in Oberfranken ist ein Kran umgekippt und hat einen Sachschaden von rund 150.000 Euro verursacht. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, wie die Polizei am Freitag mitteilte. In der Halle befanden sich weder Schüler und Lehrer noch Bauarbeiter. Warum der 16 Tonnen schwere Autokran am Donnerstagvormittag an der Grund- und Mittelschule in Litzendorf (Landkreis Bamberg) aus dem Gleichgewicht kam, stand zunächst nicht fest.

Erst am Montag war in der Oberpfalz ein Autokran auf einen Supermarkt gekippt. Auch hier wurde niemand verletzt. Dramatischere Folgen hatte hingegen ein Unfall Mitte Februar in Unterfranken. Dort erschlug ein umstürzender Baukran einen Hausbewohner. Durch einen umfallenden Kran beim Bau eines Schwimmbades im Landkreis Regensburg waren in Dezember zwei Arbeiter schwer verletzt worden.