Ein alkoholisierter Mann ist in Stuttgart zwischen zwei gekoppelte Züge einer stehenden Stadtbahn gestürzt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde der 54-Jährige dabei am Samstagabend schwer verletzt. Der Fahrer der Stadtbahn bemerkte den Mann den Angaben zufolge beim Losfahren und bremste. Ob die Kopfverletzung von dem Sturz oder der anfahrenden Bahn kamen, sei bislang unklar. Den Angaben zufolge war der 54-Jährige betrunken.

Ein alkoholisierter Mann ist in Stuttgart zwischen zwei gekoppelte Züge einer stehenden Stadtbahn gestürzt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde der 54-Jährige dabei am Samstagabend schwer verletzt. Der Fahrer der Stadtbahn bemerkte den Mann den Angaben zufolge beim Losfahren und bremste. Ob die Kopfverletzung von dem Sturz oder der anfahrenden Bahn kamen, sei bislang unklar. Den Angaben zufolge war der 54-Jährige betrunken.