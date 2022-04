Ein Mann ist am Dienstag in Haarhausen (Ilm-Kreis) von einer Bahn erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Bundespolizei mitteilte, hatten zwei Männer einen Bahnübergang überquert, obwohl die Schranken geschlossen waren. Einer der beiden wurde von einer herannahenden Bahn erfasst. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Von den etwa 50 Reisenden im Zug wurde niemand verletzt. Die Bahnstrecke musste auf Grund der Rettungsmaßnahmen für knapp zwei Stunden gesperrt werden.

