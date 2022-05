Ein 59-Jähriger ist am frühen Sonntagmorgen in Hamburg auf die S-Bahngleise gestürzt und dabei verletzt worden. Der Senior war mit seinem Rollator am Bahnhof Hammberbrook zu dicht an die Bahnsteigkante geraten und dabei auf die Gleise gekippt, wie die Polizei mitteilte. Zuvor hatte die «Hamburger Morgenpost» berichtet.