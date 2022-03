Eine betrunkene Autofahrerin hat bei einem Unfall einen Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro verursacht. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, sei die 43-Jährige am Samstagabend mit 2,16 Promille in Rosenbach (Vogtlandkreis) unterwegs gewesen. Demnach verlor sie die Kontrolle über ihren Wagen, das Auto stieß mit den Pflanzkübeln eines Grundstücks zusammen. Das Fahrzeug kippte daraufhin auf die linke Seite und kam in einem Gartenzaun zum Liegen. Die Fahrerin blieb unverletzt. Gegen die 43-Jährige wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet, ihr Führerschein wurde sichergestellt.

