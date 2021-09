Unfall mit drei Verletzten in Prenzlauer Berg

Bei einem Unfall in Berlin-Prenzlauer Berg sind drei Menschen verletzt worden. Ein 23 Jahre alter Autofahrer sei auf der Greifswalder Straße auf einen Transporter aufgefahren, teilte die Polizei am Montag mit. Der Mann wurde dabei leicht, seine 20 Jahre alte Beifahrerin so schwer verletzt, dass sie in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der 32 Jahre alte Transporterfahrer wurde bei dem Unfall am Sonntagabend ebenfalls leicht verletzt. Unklar blieb zunächst, warum der 23-Jährige auf den Transporter auffuhr.

