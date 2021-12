Unfall mit mehreren Autos auf A7: Mindestens zwei Verletzte

Bei einem Unfall auf der A7 nördlich von Hamburg sind am Mittwoch mindestens zwei Menschen verletzt worden. An der Kollision zwischen Quickborn (Landkreis Pinneberg) und Henstedt-Ulzburg seien mehrere Fahrzeuge beteiligt gewesen, erklärte die Einsatzleitstelle der Polizei. Mindestens ein Mensch sei schwer verletzt worden. Die Beamten am Unfallort sprachen von vier Verletzten, von denen zwei schwere Blessuren erlitten hätten. Der Unfallhergang war zunächst unklar. Der Verkehr in Richtung Norden staute sich auf mehreren Kilometern.

