Unfall mit mehreren Fahrzeugen: Ein Mann leicht verletzt

Bei einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen auf der Autobahn 20 bei Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen) ist ein Mann leicht verletzt worden. Ein 24 Jahre alter Fahrer war am Montag mit einem Kleintransporter in Richtung Lübeck unterwegs, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in einen Straßengraben, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Demnach hatte er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.

Hinter ihm habe ein 45 Jahre alter Fahrer den Unfall bemerkt und seine Geschwindigkeit verringert. Ein weiterer 24 Jahre alter Fahrer habe dies allerdings zu spät erkannt und sei mit seinem Wagen auf das vor ihm befindliche Fahrzeug aufgefahren. Durch die Wucht des Aufpralls wurde den Angaben zufolge sein Auto herumgeschleudert und stieß mit dem Heck gegen ein weiteres vorbeifahrendes Auto eines 51-Jährigen. Der 51-Jährige sei mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Sachschaden belaufe sich auf etwa 50.000 Euro. Die Autobahn wurde in Fahrtrichtung Lübeck für etwa 2,5 Stunden gesperrt.