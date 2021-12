Unfall mit Notarztwagen: Notarzt leistete Erste Hilfe

Ein Notarztwagen ist bei einer Einsatzfahrt mit Blaulicht und Martinshorn an einer Kreuzung in Bremerhaven mit einem anderen Auto zusammengestoßen. Trotz eigener Verletzungen hätten der Notarzt und der Rettungssanitäter zunächst medizinische Hilfe bei den insgesamt fünf Insassen des anderen Wagens geleistet, teilte die Feuerwehr am Freitag mit. Kurz darauf sei der nachgeforderte Rettungsdienst der Feuerwehr eingetroffen. Der Notarzt und der Fahrer des anderen Autos mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Auf der Straße waren durch den Unfall Öl und Kühlmittel ausgelaufen. Am Einsatzfahrzeug entstand laut Feuerwehr vermutlich Totalschaden.

