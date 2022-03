Eine 60-jährige Motorradfahrerin ist in Witten mit einem Auto zusammengestoßen, gestürzt und schwer verletzt worden. Der 34 Jahre alte Fahrer des Wagens erfasste das entgegenkommende Zweirad nach Zeugenaussagen beim Linksabbiegen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Frau sei am Samstagnachmittag mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht worden. Zuvor hatte ein Zeuge Erste Hilfe geleistet.

