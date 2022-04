Ein neunjähriges Kind ist in Garrel (Landkreis Cloppenburg) von einem Auto angefahren und verletzt worden. Der Junge wollte am Freitag mit seinem Fahrrad zwischen zwei haltenden Fahrzeugen eine Straße überqueren und wurde dabei von einem langsam fahrenden Auto erfasst, wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte. Das Kind sei mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden.