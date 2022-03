Ein Mann ist am Mittwochmorgen in einem Weinberg im Landkreis Trier-Saarburg mit seinem Traktor umgekippt und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde der 54-Jährige in ein Krankenhaus nach Trier gebracht. Der Unfall war beim Wenden in einem Weinberg zwischen Wasserbilligerbrück und Igel-Liersberg geschehen. Der Mann geriet mit dem Fuß unter die Fahrerkabine und wurde dort eingeklemmt. Die Ursache des Unglücks war zunächst unklar.

