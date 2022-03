Ein Auto und eine Regionalbahn sind an einem Bahnübergang im Berchtesgadener Land zusammengestoßen. Verletzt wurde bei dem Unfall am Montagmorgen bei Ainring niemand, wie die Polizei mitteilte. Der Autofahrer sei nach ersten Erkenntnissen trotz geschlossener Schranke auf das Gleis gefahren und von dem Zug etwa 20 Meter mitgeschleift worden, hieß es. Dennoch habe er anschließend selbstständig aus seinem Auto aussteigen können. In der Regionalbahn waren nach Angaben der Polizei 16 Fahrgäste und das Zugpersonal. Die Strecke Bad Reichenhall-Freilassing musste zeitweise gesperrt werden.

