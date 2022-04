Zwei Fußgänger sind am Donnerstagnachmittag beim Überqueren einer Straße in Erlensee von Autos verletzt worden. Die jungen Männer seien ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei in Offenbach mit. Der genaue Unfallhergang sei bislang nicht geklärt. Nach den ersten Ermittlungen war eine Frau mit ihrem Auto auf die Verkehrsinsel geraten, auf der sich die beiden Fußgänger befanden. Diese sprangen zur Seite, einer von ihnen geriet unter das Fahrzeug und erlitt dabei unter anderem eine Platzwunde im Gesicht. Der andere Mann wurde von einem weiteren Auto angefahren und verletzte sich dabei am Fuß.

