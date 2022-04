Bei einem Zusammenstoß zweier Autos in Dresden Innere Neustadt sind die Fahrerinnen verletzt worden. Der Unfall am Mittwochmittag ereignete sich an der Kreuzung der Antonstraße und Robert-Blum-Straße, wie die Polizei mitteilte. Die Frauen sind 58 und 42 Jahre alt. Die Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.