Ein 59 Jahre alter Autofahrer wurde beim Zusammenprall mit zwei parkenden Autos in Zwickau schwer verletzt. Wie ein Sprecher der Polizei sagte, verletzte sich bei dem Unfall am Montagabend zudem ein weiterer Mann. Der Unfallverursacher war auf der Glauchauer Straße unterwegs, als er auf einer Einfädelspur einen vorausfahrenden Wagen streifte. Daraufhin beschleunigte er aus zunächst unbekannter Ursache und stieß gegen zwei parkende Autos. Er in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Ein 50-Jähriger, der in einem der parkenden Autos saß, wurde leicht verletzt. Die beiden Männer kamen zur Behandlung in ein Krankenhaus.

