Ungemütliches Wochenende in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Das Wetter am Wochenende in Rheinland-Pfalz und im Saarland lädt nicht zum Rausgehen ein. Für Sonntag sagt der DWD Dauerregen voraus. Hinzu kommen stürmische Böen. «Der Regen kommt quer», sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Freitag. Am Samstag gebe es immerhin einige sonnige Abschnitte. Das ganze Wochenende über bleibe es mild. Am Samstag soll es bis zu neun, am Sonntag bis zu zehn Grad geben. Auch die Nächte bleiben nach Angaben des DWD weitgehend frostfrei.

Das Wetter am Wochenende in Rheinland-Pfalz und im Saarland lädt nicht zum Rausgehen ein. Für Sonntag sagt der DWD Dauerregen voraus. Hinzu kommen stürmische Böen. «Der Regen kommt quer», sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Freitag. Am Samstag gebe es immerhin einige sonnige Abschnitte. Das ganze Wochenende über bleibe es mild. Am Samstag soll es bis zu neun, am Sonntag bis zu zehn Grad geben. Auch die Nächte bleiben nach Angaben des DWD weitgehend frostfrei.