Union Berlin: «Bringt nix, über Max zu diskutieren»

Union Berlin will die Niederlage in der Fußball-Bundesliga beim FC Augsburg nicht mit dem Abschied von Stürmer Max Kruse in Verbindung setzen. «Ich kann das nicht beantworten, niemand kann das beantworten. Du würdest nur eine Vermutung äußern», sagte Trainer Urs Fischer auf die Frage, wie sehr der frühere Fußball-Nationalspieler gefehlt habe. Kruse war kurzfristig zum VfL Wolfsburg gewechselt, die Berliner verloren ihr erstes Spiel ohne ihn am Samstag mit 0:2 (0:1) beim FCA.

«Es bringt nix, über Max zu diskutieren, weil Max nicht mehr hier ist», sagte Fischer weiter. Auf die Frage, ob den Verein die Debatte um Kruses Abgang noch bis zum Saisonende begleiten werde, antwortete der Schweizer Coach: «Das weiß ich nicht, das hängt von Ihnen ab. Stellen Sie mir die Frage nicht mehr.»