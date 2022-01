Union im Pokal-Viertelfinale gegen St. Pauli

«Glücksfee» Norbert Dickel hat dem Fußball-Bundesligisten 1. FC Union Berlin ein Heimspiel im Viertelfinale des DFB-Pokals zugelost. Der Dortmunder Pokalheld und Stadionsprecher, der den eigentlich vorgesehenen Felix Neureuther vertrat, dessen Tochter positiv auf Corona getestet wurde, zog am Sonntagabend im Deutschen Fußballmuseum von Dortmund den Zweitligisten FC St. Pauli als Gast im Stadion An der Alten Försterei. Gespielt wird entweder am 1. oder 2. März.

«Glücksfee» Norbert Dickel hat dem Fußball-Bundesligisten 1. FC Union Berlin ein Heimspiel im Viertelfinale des DFB-Pokals zugelost. Der Dortmunder Pokalheld und Stadionsprecher, der den eigentlich vorgesehenen Felix Neureuther vertrat, dessen Tochter positiv auf Corona getestet wurde, zog am Sonntagabend im Deutschen Fußballmuseum von Dortmund den Zweitligisten FC St. Pauli als Gast im Stadion An der Alten Försterei. Gespielt wird entweder am 1. oder 2. März.

«Zuhause gegen den Tabellenzweiten der Zweiten Bundesliga zu spielen, ist zwar ein interessantes, aber auch ein ambitioniertes Spiel», sagte Oliver Ruhnert, Geschäftsführer Sport, nach der Auslosung, «aber wir freuen uns darauf, dass wir zuhause vor unseren eigenen Leuten spielen dürfen und wollen versuchen, ins Halbfinale einzuziehen».

Während Union durch einen 3:2-Erfolg im Lokalderby bei Hertha BSC die Runde der letzten Acht erreicht hatte, schaffte der Zweitligist einen überraschenden 2:1-Erfolg über Titelverteidiger Borussia Dortmund.