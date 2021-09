Union mit Knoche gegen Bielefeld - Startdebüt für Voglsammer

Der 1. FC Union Berlin kann im Spiel der Fußball-Bundesliga auf Abwehrchef Robin Knoche bauen. Der 29-Jährige steht am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in der Startelf der Eisernen. Am Donnerstag hatte sich Knoche im Training eine von Union nicht näher beschriebene Blessur zugezogen. Nach fünf Jokereinsätzen steht Andreas Voglsammer erstmals in der Startelf. Der Angreifer war im Sommer von Bielefeld nach Berlin gewechselt.

Trainer Urs Fischer setzt gegen die noch sieglose Arminia auf eine offensive Formation und bietet neben Voglsammer auch Max Kruse und Taiwo Awoniyi als Angreifer auf. Wie Kruse hat auch Kapitän Christopher Trimmel seine Knöchelprobleme rechtzeitig überwunden und kann von Beginn an spielen.

Bei Bielefeld setzt Trainer Frank Kramer auf zehn Akteure aus der Startelf beim 0:0 gegen die TSG 1899 Hoffenheim in der Vorwoche. Lediglich Bryan Lasme rückt für Patrick Wimmer im Mittelfeld in die Anfangsformation. Die Arminia wartet nach bislang fünf Ligaspielen noch auf den ersten Sieg. Union ist seit mehr als einem Jahr in 19 Liga-Heimspielen ungeschlagen.